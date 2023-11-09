«Эффект домино»: Набиуллина оценила риски для России от рецессии в США и ЕС

Риски мирового финансового кризиса повышаются, что грозит сокращением российской экономики в ближайшие два года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня на совместном заседании комитетов Госдумы по «Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2024-2026 годы». По ее словам, при негативном сценарии потребуется еще более жесткая ДКП.

«Риски смещены в сторону более сложной ситуации в мировой экономике. Это может стать и следствием развития быстрой фрагментации, блоковости в мировых экономических отношениях в более жестком сценарии и даже следствием реализации рисков финансовой стабильности, которые накоплены в мировой финансовой системе в последние годы. В альтернативных сценариях инфляция вернется к 4% не в следующем году, а в 25-м году, и для ее возвращения понадобится более жесткая ДКП», – пояснила Набиуллина.

«Первый альтернативный сценарий мы называем усиление фрагментации. Он как раз предполагает, что новые импульсы получит вот этот процесс разделения стран на региональные блоки. Этот процесс подтачивает мировую торговлю, мировой экономический рост. А для российской экономики он означает сокращение спроса на наши основные экспортные товары, вероятное усиление санкций. И если этот сценарий реализуется, российская экономика продолжит рост, но в течении двух лет он будет ниже, чем в базовом сценарии», – уточнила глава ЦБ.

«По второму альтернативному сценарию, который мы называем рисковым, к усилению санкций и деглобализации добавляется рецессия в странах с развитой экономикой. Надо сказать, что такие опасения у рынка есть и в последнее время они даже растут. Рецессию может спровоцировать и дальнейшее повышение ставок центральными банками США и еврозоны, которые и без того заметно выросли в ответ на рост инфляции… Если ставки в США и еврозоне будут расти и дальше, то нельзя исключать, что накопленные за их период ультрамягкой ДКП дисбалансы и уязвимости, значительный объем процентного риска, высокая долговая нагрузка во многих странах запустят эффект домино. И он может привести к мировому финансовому кризису. И в этом случае, как в кризис 2007-2008 годов, цены на нефть могут существенно снизиться. И это внешний шок, который способен привести к снижению выпуска в российской экономике в течении двух лет», – отметила Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

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