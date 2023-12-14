Использование Россией доллара и евро упало с 87% до 24%

Доля доллара и евро в обслуживании российского экспорта за два года упала с 87% до 24%. Ситуация на российском финансовом рынке является стабильной, заявил президент РФ Владимир Путин.

Россия не отказалась от использования доллара и евро в расчетах, но значительно снизила их долю. В 2021 году при обслуживании экспорта России доля доллар и евро составляла 87%. На рубль приходилось 11-13%, на юань – 0,4%. На сентябрь 2023 года соотношение заметно изменилось: рубль – 40%, юань – 33%, евро и доллар – 24%.

«Чем больше использовать национальную валюту, тем лучше. Даже жесткая привязка национальной валюты к доллару чревата социально-экономическими последствиями. Все правительства думают об исполнении социальных гарантий для граждан. Мы полностью выполняем все свои обязательства перед обществом. То, что обещаем публично, все исполняем и будем исполнять», – сказал президент во время прямой линии.

Российским властям пришлось ввести некоторые «элементы контроля» для валюты. Потому что раньше ЦБ РФ открыто получал информацию о движениях капитала в странах, куда шел экспорт, а теперь не может.

«Центробанк не видит, что происходит с объемами средств, которые получают от торговли. Поэтому введены элементы контроля. Но ситуация на финансовом рынке стабильна. Это ведь главное, обеспечить стабильность и предсказуемость», – пояснил Путин.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска сообщил, что число операций в юанях во всем мире удвоилось за год. По его мнению, к 2028 году китайская валюта обгонит евро по количеству трансакций.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube