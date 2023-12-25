В Госдуме предложили проверять ИНН при оформлении кредита

Банки смогут проверить наличие самозапрета на оформление кредита у россиян с помощью ИНН. Это правило начнет действовать с 2025 года, если Госдума примет пакет поправок, рассказал глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Предложено использоваться ИНН вместо СНИЛС в качестве идентификатора для защиты от мошенников. Законопроект планируется принять в начале 2024 года.

«Законопроект все готовы поддержать, поэтому в начале 2024-го мы его примем», – сказал Аксаков в беседе с «Известиями».

Ввести новое правило в действие возможно только с 2025 году, поскольку потребуется серьезная перенастройка системы. Банки будут обращаться в бюро кредитных историй перед тем, как одобрить заявку на ссуду. Для отладки взаимодействия между ними потребуется время.

В начале ноября общий объем кредитов бизнеса и граждан в России впервые превысил 100 трлн рублей. Займы населению составили 30,7 трлн рублей, из них 17,1 трлн пришлись на ипотеку.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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