ЦБ ужесточит выдачу ипотеки россиянам с кредитами

Банк России с 1 марта 2024 года ужесточит для банков выдачу ипотеки для граждан, уже оформивших кредит. Это помешает росту закредитованности россиян, сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ РФ отметил, что в ипотечном секторе стандарты кредитования ухудшились, а объемы выданных займов выросли. За два года доля ипотечных заемщиков с долговой нагрузкой более 80% выросла вдвое, а в третьем квартале 2023 года таких стало 47% от общего числа.

При этом, половина кредитов на жилье оформлена с первоначальным взносом в 20% и ниже. И в качестве начального капитала некоторые граждане используют тоже заемные средства – берут потребительский кредит.

«Чтобы предотвратить такие практики, ограничить рост ипотеки за счет вовлечения уже высокозакредитованных граждан, Банк России дополнительно повышает с 1 марта надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким ПДН», – пояснили в пресс-службе регулятора.

В Госдуме отметили, что новые меры ЦБ РФ сделают ипотеку менее доступной для граждан. Льготная ипотека может превратиться в услугу для богатых на фоне миллиардных трат из бюджета, выданных банкам в качестве субсидий для программы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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