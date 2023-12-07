«Льготная ипотека – теперь только для богатых…» В Госдуме возмущены планами кабмина сделать покупку жилья ещё более недоступной

В результате решений правительства и Центробанка РФ льготная ипотека становится все менее доступной для граждан. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидера партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя планы по ужесточению требований к долговой нагрузке и доходу заемщиков, а также повышению первоначального взноса до 30%.

«Это будет уже второе повышение, таким образом за год первичный взнос может вырасти вдвое. Подобные инициативы отсекают львиную долю потенциальных заемщиков. Льготная ипотека все больше превращается в услугу для богатых, которым она сто лет не нужна. И при этом вновь возникает вопрос: для кого она запускалась? Для застройщиков, которые все эти годы поднимали цены без каких-либо ограничений? Для банков, которые получили миллиардные субсидии государства и приток средств заемщиков? Гражданам льготная ипотека при бесконтрольном росте цен мало что дала. Но по рыночным ставкам в 16-17% люди брать кредиты тоже не могут», – констатировал политик.

По его мнению, льготную ипотеку необходимо сохранять, снижая кредитные ставки и повышая ее эффективность другими сопутствующими решениями. «Льготная ипотека должна продолжаться, причем по сниженным ставкам. Законопроектами нашей фракции предлагается снизить ставку до 3%, а для многодетных семей вообще обнулить. Но при этом необходимо ограничивать рост цен на жилье, вводить хоть какой-то «потолок» со стороны государства. И нужно запускать альтернативные ипотеке программы. Это и программы долгосрочной аренды с правом выкупа, и жилищные ссуды через строительно-сберегательные кассы. Чтобы был не один, а несколько конкурирующих механизмов приобретения жилья, тогда у людей будет выбор, а банки вынуждены будут снижать и рыночные ставки», – пояснил Миронов.

При этом, как считает лидер «эсеров», необходимо устранять первопричину «метаний» со льготной ипотекой – снижать ключевую ставку ЦБ. «С нынешней заоблачной ставкой льготные программы требуют бОльших вложений от государства. По этой причине и сельская ипотека уже приостановлена, и другие программы фактически под угрозой заморозки», – подчеркнул лидер «эсеров».

Как сообщал «Новый День», накануне Минфин России подготовил и внес в правительство проект постановления об изменениях в условия выдачи льготной ипотеки. Министерство финансов предложило поднять минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30% и сократить максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей c 12 млн рублей до 6 млн рублей.

Ранее Центробанк РФ высказался против сохранения программ льготной ипотеки, которая была запущена как временная и антикризисная мера. Регулятор выступил за единую льготную программу для тех, кто действительно нуждается в жилье. В ЦБ при этом выразили обеспокоенность высокими темпами роста рискованной ипотеки и дисбалансом на рынке недвижимости, который формируют льготные ипотечные программы.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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