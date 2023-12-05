Минфин РФ инициировал ограничения для льготной ипотеки

Минфин России подготовил и внес в правительство проект постановления об изменениях в условия выдачи льготной ипотеки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке кабмина. Министерство финансов предложило поднять минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30% и сократить максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей c 12 млн рублей до 6 млн рублей.

Кроме того, Минфин предлагает снизить на 0,5 процентных пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках госпрограмм, а также ограничить возможности получения гражданами сразу нескольких льготных кредитов.

Помимо этого, ведомство инициирует введение ограничения по размеру предельной долговой нагрузки заемщика, которая с учетом выдачи ему льготного кредита не должна быть выше 50%, и предлагает ввести требования к уровню дохода россиян, которые могут получить льготные кредиты.

Ранее сегодня «Известия» сообщили, что правительство обсуждает повышение первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%.

На прошлой неделе о планах кабмина увеличить первоначальный взнос по программам льготной ипотеки с господдержкой заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее Центробанк РФ высказался против сохранения программ льготной ипотеки, которая была запущена как временная и антикризисная мера. Регулятор выступил за единую льготную программу для тех, кто действительно нуждается в жилье. В ЦБ при этом выразили обеспокоенность высокими темпами роста рискованной ипотеки и дисбалансом на рынке недвижимости, который формируют льготные ипотечные программы.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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