«Мы, конечно, не поддерживаем…» Банк России прояснил позицию по льготной ипотеке

В России должна быть всего одна льготная программа ипотеки, которая будет помогать реально нуждающимся в жилье. ОБ этом заявила заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Полякова. По ее словам, регулятор сохраняет свою позицию о необходимости завершения самой популярной льготы на квартиры в новостройках, которая изначально задумывалась как антикризисная и временная.

«Мы, конечно, не поддерживаем различные льготные программы, и мы выступаем за то, чтобы была одна-единственная льготная программа ипотечная, которая действительно будет обеспечивать доступность этого жилья», – сказала Полякова (цитата по «Прайм») в кулуарах форума финансовых технологий Finopolis-2023.

По ее словам, ЦБ выступает за социально направленную льготную программу для людей, испытывающих реальную потребность в улучшении жилищных условий. «Это должна быть социальная поддержка. Это должна быть именно социально направленная льготная программа, а не та программа, которая каждый раз раскручивает эту спираль», – замглавы ЦБ.

Ранее Банк России принял ряд решений, которые сокращают возможности для россиян получить ипотечные кредиты по льготным программам застройщиков.

Москва, Светлана Антонова

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