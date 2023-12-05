Правительство обсуждает повышение первоначального взноса по ипотеке до 30%

Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут поднять до 30%. Такое возможное решение обсуждают в правительстве РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии.

По словам одного из собеседников издания, вариант в 30% рассматривается, но не для всех программ с государственной поддержкой. Он не уточнил подробности. Не исключено, что сейчас идет речь о самой массовой ипотеке под 8% годовых для покупки жилья в новостройках или строительства дома.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил газете, что, по имеющимся данным, также обсуждается порог по минимальному первоначальному взносу в 25%.

Накануне замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что Минфин внес в правительство проект постановления с изменениями в программу льготной ипотеки, информировал «Интерфакс». Однако он не уточнил, до какого уровня может быть повышен минимальный первоначальный взнос.

На прошлой неделе вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в правительстве принимают меры по увеличению первоначального взноса по программам льготной ипотеки с господдержкой. «У нас очень большой идет объем выдачи ипотеки, и мы смотрим, как нам до 1 июня регулировать объем выдачи ипотеки», – сказал чиновник в субботу журналистам.

Напомним, в сентябре этого года правительство повысило минимальный первоначальный взнос с 15% до 20% для ипотечных кредитов, выдаваемых по программам льготного кредитования. Однако эта мера не привела к существенному охлаждению рынка жилищного кредитования, поскольку льготная ипотека стала еще более привлекательной в условиях заметного удорожания рыночных программ после повышения ключевой ставки ЦБ.

Ранее Банк России высказался против сохранения программ льготной ипотеки, которая была запушена как временная и антикризисная мера. Регулятор выступил за единую льготную программу для тех, кто действительно нуждается в жилье. В ЦБ при этом выразили обеспокоенность высокими темпами роста рискованной ипотеки и дисбалансом на рынке недвижимости, который формируют льготные программы господдержки.

Программа льготной ипотеки по ставке не более 8% для покупки нового жилья у застройщиков действует до 1 июля 2024 года. Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявлял, что депутаты намерены бороться за сохранение всех действующих программ льготной ипотеки.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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