Госдума настроена на сохранение льготной ипотеки

Депутаты Госдумы намерены бороться за сохранение действующих программ льготной ипотеки, заявил глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Он подтвердил работу над фиксацией стоимости квадратного метра с целью снижения платежей по кредиту.

«Мы будем до последнего сражаться за то, чтобы льготная ипотека была. Сейчас с коллегами из Минстроя ведем работу, раскладываем на составляющие квадратный метр, чтобы найти все возможности фиксации этой цены», – сказал депутат на конференции в Москве.

Он признал, что это не совсем рыночный механизм, но работа идет на благо людей. По мнению Пахомова, даже нулевая ставка ипотеки без льготной составляющей «уже не по карману» гражданам. Средний ежемесячный платеж сейчас равен 30 тыс. рублей, поэтому нужно работать над его снижением через уменьшение цены «квадрата».

Депутат также согласился, что льготная ипотека однажды уйдет и ее заменят другие механизмы для помощи гражданам в жилищном вопросе или в инвестировании, передает агентство «Прайм».

Ранее Банк России высказался против сохранения программ льготной ипотеки, которая была запушена как временная мера. Регулятор выступил за единую льготную программу для тех, кто действительно нуждается в жилье.

Депутат Госдумы Александр Якубовский также предложил скорректировать льготную ипотеку: оставить ее только в регионах с низким спросом на жилье. Остальные выделенные под программу средства парламентарий предложил вложить в жилье для соцнайма.

Москва, Наталья Рязанова

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