В Госдуме предложили отменить льготную ипотеку в ряде регионов

Льготная ипотека должна действовать только в регионах с низким спросом на жилье, считает депутат Госдумы Александр Якубовский. В остальных субъектах бюджетные деньги лучше потратить на жилье для соцнайма.

Якубовский отметил, что за три года действия программы квартиры в новостройках подорожали на 91%, на вторичном рынке – на 61%. Расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку в 2024 году вырастут почти втрое по сравнению с 2023 годом, до 453,8 млрд рублей. Но средние номинальные доходы граждан выросли только на 27,5%.

«Заявленная государством цель льготной ипотеки – повышение доступности жилья – не достигается. Нужно запускать программы ипотечного кредитования локально. Моя позиция: необходимо серьезно корректировать программу, увеличивая первый взнос и оставляя ее в регионах, где есть недостаток спроса», – написал Якубовский в своем телеграм-канале.

Предлагается с 1 января 2024 года повысить первоначальный взнос по программе с 20% до 25%, а с 1 июля 2024 года отменить программу льготной ипотеки в ряде регионов. Освободившиеся средства парламентарий предложил перенаправить на другие способы решения жилищных проблем россиян. Например, на предоставление жилья по соцнайму.

Предложения по корректировке программы направлены для согласования в Банк России и Минфин.

Счетная палата РФ также предлагала ввести ограничения в программу льготной ипотеки: исключить покупку однокомнатных квартир и студий. Ведомство отметило, что это жилье для одиноких людей, а семьям нужны другие условия.

25% опрошенных россиян считают важным продление всех льготных ипотечных программ. Две трети граждан готовы отказаться от покупки жилья при повышении ставки.

Москва, Наталья Рязанова

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