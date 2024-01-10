Эксперты назвали главную угрозу мировой экономике в 2024 году

Увеличение размера госдолга США представляет главную угрозу для мировой экономики и глобальной финансовой системы в 2024 году. Об этом говорится в докладе Росконгресса «Ключевые события 2024. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски»

«Почти 34 триллиона долларов [государственного долга Соединенных Штатов] и 1 триллион долларов в год на обслуживание грозят дестабилизировать глобальную финансовую систему», – говорится в докладе (цитата по РИА «Новости»).

Эксперты считают, что «при текущем соотношении госдолга США, темпов его роста и динамики доходов бюджета расплатиться математически невозможно». Авторы доклада поясняют, что избыток долга был накоплен при низких ставках, а необходимость его рефинансировать возникла при высоких, которые сами по себе ограничивают экономическую активность и сокращают денежный поток.

«В среднесрочной перспективе на обслуживание долга США будет уходить $1 трлн в год. При этом перезапускать печатный станок в 2024 году нельзя – это возврат к старой парадигме, ведущей к росту инфляции», – подчеркивается в докладе.

В числе глобальных политических рисков эксперты также упоминают президентские выборы в США. «Вероятны общественные волнения с возможностью перехода ситуации в горячее гражданское противостояние», – ожидают авторы доклада.

Напомним, в начале января госдолг США преодолел отметку в $34 трлн, что является новым рекордом. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США. По данным американского Минфина, размер американского госдолга по состоянию на 2 января составил $34,001 трлн. На новый рекордный уровень долг в США вышел на несколько лет раньше, чем прогнозировалось до пандемии.

Впрочем, как отмечают американские СМИ, столь большой госдолг пока не оказывает давления на экономику США, однако его продолжающийся рост в ближайшие десятилетия может поставить под угрозу национальную безопасность и такие статьи расходов, как социальное обеспечение и медицинская помощь.

При этом крупные иностранные покупатели американских госбондов – Япония, Китай, ряд стран Европы – сокращают вложения в них. По информации Фонда Петерсона, вложения иностранцев в гособлигации США достигли пика в 49% в 2011 году, а к концу 2022 года уменьшились до 30%.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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