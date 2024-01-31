Еще 17 банков присоединятся к пилотному проекту по цифровому рублю

К пилотному проекту по использованию цифрового рубля готовятся подключиться еще 17 банков. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. Среди них Сбер, «Тинькофф банк», «Россельхозбанк», РНКБ Банк и Экспобанк.

Как отметил регулятор, банки уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России. Сейчас они настраивают свои системы, чтобы войти в пилотный проект, когда он будет расширен. Полный список таких финансово-кредитных организаций опубликован на сайте ЦБ и будет обновляться.

В настоящее время в тестировании операций с реальными цифровыми рублями участвуют 13 банков, около 600 человек и почти 30 торговых и сервисных компаний.

Напомним, пилотный проект по использованию цифрового рубля стартовал в августе 2023 году. Ожидается, что широкое распространение цифровые рубли получат в 2025-2027 годах. Об этом сообщила начальник управления и регулирования Национальной платежной системы Банка России Инна Соловьева.

Цифровой рубль – третья форма национальной валюты наряду с наличным и безналичным рублем. Каждый цифровой рубль имеет уникальный цифровой код. Онлайн-кошельки физических и юридических лиц располагаются на платформе Банка России. Пополнять свой кошелек можно с банкового счета или карты любого банка. Операции с цифровым рублем для граждан – бесплатные.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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