В МИД РФ считают временными трудности в расчетах с Китаем

Трудности с расчетами между российскими и китайскими партнерами временны, подобные проблемы «успешно решаются», заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Он считает предосторожностью заморозку транзакций китайскими банками.

«Несколько китайских банков из предосторожности, из опасений попасть под санкции пока воздерживаются от транзакций. Но мы уверены в том, что эта проблема будет решена», – цитирует чиновника агентство «Прайм».

Руденко добавил, что успешное развитие торговли России и КНР – первое свидетельство того, что «такие проблемы у нас решаются тоже успешно». На вопрос, видит ли Москва намерение КНР ограничить взаимодействие по линии системы передачи финансовых сообщений Банка России, замминистра ответил отрицательно.

«Такого нет», – сказал он.

Напомним, ряд китайских банков остановили, а позже и начали возвращать платежи от российских компаний. Китайская сторона объяснила свои действия опасениями перед вторичными санкциями со стороны США.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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