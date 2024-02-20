Турецкие банки поставили условия россиянам для открытия счета

Госбанки Турции продолжают открывать счета гражданам России. При этом должны быть соблюдены несколько условий. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель филиала госбанка Ziraat в Анкаре.

По его словам, никаких уведомлений о запрете открывать счета россиянам государственные банки Турции не получали. Требования, предъявляемые турецкими кредитными организациями к клиентам из РФ, обусловлены внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США.

«Счета гражданам России открываются. Условиями являются наличие вида на жительство в Турции, право на работу или студенческая виза», – сказал собеседник агентства.

С 1 января 2024 года турецкие банки фактически прекратили принимать платежи из РФ, что привело к серьезным сбоям в экспорте. В конце декабря Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало новое постановление о регуляционных мерах. По новым правилам, финансовые организации могут попасть под санкции за работу с переводами из РФ.

В свою очередь Анкара неоднократно заявляла, что не присоединится к односторонним ограничениям, введенным против России, но и не позволит использовать систему страны для обхода антироссийских санкций. Министерство торговли Турции пообещало разобраться в ситуации с переводами из РФ в кратчайшие сроки.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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