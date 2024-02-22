Эксперты права назвали законной конфискацию активов РФ – СМИ

Группа экспертов по международному праву признала законной конфискацию замороженных российских активов с учетом продолжающегося конфликта на Украине. Свою позицию эксперты изложили в письме, разосланном в страны «Группы семи».

Агентство Bloomberg получило копию письма, подписанного специалистами из США, Великобритании, Франции, ФРГ, Нидерландов, Бельгии и Японии.

«Будут соответствовать международному праву дополнительные контрмеры против России в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб от ее действий, учитывая продолжающееся нарушение ею норм международного права», – говорится в письме.

Эксперты рекомендовали передать активы России международному механизму, который и будет отвечать за распределение средств. Европейцы пока более склонны использовать замороженные активы в качестве залога для привлечения средств на Украину или гарантий по кредитам.

Агентство отметило, что США усилили давление на Европу по вопросу конфискации активов РФ, поскольку американская помощь Украине до сих пор не получила одобрение в Конгрессе.

МВФ предупредил, что желающие использовать замороженные российские активы западные страны должны иметь для этого четкое юридическое основание. В противном случае у них могут возникнуть проблемы после окончания конфликта на Украине. В России любые действия я замороженными национальными активами назвали грабежом и пригрозили «эффективным» ответом.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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