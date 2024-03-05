Кабмин РФ готовит изменения в шкале НДФЛ и ставки налога на прибыль

В правительстве России начали прорабатывать фискальные меры, анонсированные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на близкий к кабмину источник и на собеседника, знакомого с подготовкой поправок к Налоговому кодексу.

По их сведениям, работа в этом направлении ведется с конца прошлого года. Предлагаемые Минфином изменения в Налоговый кодекс можно разделить на несколько групп.

Первая связана с системой НДФЛ – рассматривается введение дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. Готового решения на данный момент нет. Источники издания отмечают, что обсуждается множество разных вариантов усовершенствования НДФЛ, но речи о снижении начальной ставки в 13% не идет.

Вторая группа затрагивает налог на прибыль. По сути, речь идет о повышении этого сбора, говорят собеседники газеты, но конкретную величину не называют.

Еще одно изменение касается налоговых льгот. Так, на льготы по НДФЛ смогут претендовать граждане с низкими доходами, а по налогу на прибыль – компании, осуществляющие капиталовложения.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил модернизировать фискальную систему так, чтобы более справедливо распределить налоговое бремя «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы».

Глава государства поручил правительству и Госдуме подготовить конкретные предложения в ближайшее время, пообещав, что основные параметры модернизированной налоговой системы будут закреплены до 2030 года. Путин при этом раскрыл некоторые детали будущих изменений. В частности, он предложил снизить налоговую нагрузку на семьи в том числе за счет вычетов. Речь идет об увеличении вдвое налогового вычета: до 2,8 тыс. рублей в месяц на второго ребенка и до 6 тыс. рублей – на третьего и каждого последующего.

В Кремле позднее заявили, что основные контуры анонсированной президентом реформы системы налогообложения, появятся в ближайшее время.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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