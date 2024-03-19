Число автокредитов в России побило трехлетний рекорд

Россияне в феврале оформили рекордное число автокредитов – 104,5 тыс. штук. Показатель вырос почти на треть по сравнению с январем текущего года, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

Банки в феврале оформили 104,5 тыс. договоров на выдачу средств для покупки автомобилей – это максимум оформленных за один месяц автокредитов за последние три года. Количество кредитов этого вида с января выросло на 29,1%, с прошлого февраля – на 76,2%.

Лидерами по займам на покупку машин стали жители Москвы (6,54 тыс. кредитов), Подмосковья (5,93 тыс.), Татарстана (5,31 тыс.), Санкт-Петербурга (4,80 тыс.) и Кубани (4,58 тыс.).

Россияне спешат купить автомобили на прежних условиях, ведь с 1 апреля изменится порядок начисления утильсбора, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Россияне в январе 2024 года оформили 58,36 тыс. автокредитов на 88,35 млрд рублей, что на 77% больше объемов автокредитования в январе 2023 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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