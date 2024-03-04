В январе объем автокредитов в России вырос на 77%

Россияне в январе 2024 года оформили 58,36 тыс. автокредитов на 88,35 млрд рублей. Рост составил 77% по сравнении с прошлым январем, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Число выданных автокредитов за год выросло на 42%, а средний чек – на 24%. При этом, россияне берут деньги банка на более долгий срок, который за год вырос на 11 месяцев.

Чаще всего кредиты на покупку автомобилей брали москвичи (5,02 тыс. штук на 10,13 млрд рублей), жители Подмосковья (4,64 тыс. на 8,53 млрд рублей), петербуржцы (3,11 тыс. на 5,48 млрд рублей), жители Краснодарского края (2,58 тыс. на 4,11 млрд рублей) и Татарстана (2,63 тыс. на 3,63 млрд рублей).

Объемы выданных кредитов по сравнению с декабрем 2023 года упали на 10%, количество – на 9%, приводят данные «Известия».

В 2023 году объемы выданных автокредитов несколько раз устанавливали новые рекорды. Так, в мае банки выдали около 116 млрд рублей, а за шесть месяцев порядка 500 млрд рублей. В октябре рекордным стал средний чек по автокредиту – 1,56 млн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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