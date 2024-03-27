российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 марта 2024, 12:37 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Samsung Pay прекратит работу с картами «Мир» с 3 апреля

Сервис мобильных платежей Samsung Pay, разработанный южнокорейской компанией Samsung Electronics, сообщил о прекращении работы с картами «Мир».

«Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно, добавленные ранее карты «Мир» будут удалены из приложения», – сказано в сообщении на сайте Samsung.

Как отметили в компании, функционал добавления и использования клубных карт либо карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay продолжит работу без каких-либо изменений.

В Белоруссии сервис Samsung Pay продолжит работать, уточнили в Samsung.

Напомним, 23 февраля Минфин США ввел санкции против оператора карт «Мир» – Национальной системы платежных карт (НСПК). В НСПК заявляли, что ограничений в работе с зарубежными партнерами нет, те сами решают, принимать ли им карты «Мир».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика,