Samsung Pay прекратит работу с картами «Мир» с 3 апреля

Сервис мобильных платежей Samsung Pay, разработанный южнокорейской компанией Samsung Electronics, сообщил о прекращении работы с картами «Мир».

«Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно, добавленные ранее карты «Мир» будут удалены из приложения», – сказано в сообщении на сайте Samsung.

Как отметили в компании, функционал добавления и использования клубных карт либо карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay продолжит работу без каких-либо изменений.

В Белоруссии сервис Samsung Pay продолжит работать, уточнили в Samsung.

Напомним, 23 февраля Минфин США ввел санкции против оператора карт «Мир» – Национальной системы платежных карт (НСПК). В НСПК заявляли, что ограничений в работе с зарубежными партнерами нет, те сами решают, принимать ли им карты «Мир».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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