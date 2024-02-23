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Пятница, 23 февраля 2024, 21:11 мск

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Санкции США против НСПК не повлияют на работу карт «Мир» в России

В рамках нового санкционного пакета США ввели рестрикции против Национальной системы платежных карт (НСПК) – оператора карт «Мир». Об этом сообщил американский Минфин.

Также под ограничительные меры попали девять российских банков – «Авангард», Ростфинансбанк, Челиндбанк, «Международный финансовый клуб» (МФК), Модульбанк, Датабанк, Быстробанк, Морской банк и СПБ банк, являющийся расчетным депозитарием СПБ биржи.

Пресс-служба НСПК уже заявила, что санкции США не помешают работе платежных сервисов внутри России, передает «Интерфакс». «Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме. Работа сервисов платежной системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме», – сообщили в НСПК.

Решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно, добавили в пресс-службе.

Сегодня совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, в него вошли 106 физических и 88 юридических лиц. В свою очередь, президент США Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против России. В заявлении американского лидера отмечалось, что ограничения нацелены на лиц, связанные с тюремным заключением Алексея Навального*, а также на финансовый сектор РФ, оборонно-промышленную базу и лиц, способствующих обходу санкций.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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