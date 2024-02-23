Байден заявил о введении более 500 новых санкций в отношении РФ

Президент США Джо Байден сегодня объявил о введении более 500 новых санкций против России.

Ограничительные меры нацелены на лиц, связанных с тюремным заключением Алексея Навального*, а также на российский финансовый сектор, оборонно-промышленную базу, сети закупок и лиц, способствующих обходу санкций. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Мы также вводим новые экспортные ограничения почти для 100 организаций, оказывающих скрытую поддержку российской военной машине. Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению доходов России в энергетической сфере», – приводятся в пресс-релизе слова Байдена.

Президент США вновь призвал Палату представителей Конгресса США как можно скорее принять одобренный Сенатом законопроект, предусматривающий выделение дополнительной помощи Украине, «пока не стало слишком поздно». Байден заявил, что у Украины «заканчиваются боеприпасы» и страна остро нуждается в дополнительных поставках оружия из США.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Белый дом готов в ближайшие дни ввести против России «сотни, сотни и сотни» новых санкций.

Евросоюз ранее сегодня утвердил 13-й пакет санкций в отношении России. В черный список попали 106 физических и 88 юридических лиц.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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