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Пятница, 23 февраля 2024, 14:59 мск

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Совет ЕС ввел 13-й пакет антироссийских санкций

Фото: ec.europa.eu

Евросоюз сегодня, 23 февраля, официально утвердил 13-й пакет санкций в отношении России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Под рестрикции попали 106 физических и 88 юридических лиц.

«Сегодня мы еще больше ужесточаем ограничительные меры против российского военного и оборонного сектора, нацеливаясь на юрлица в третьих странах, которые поставляют оборудование», – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Баррель.

По информации Еврокомиссии, в новые санкционные списки вошли более 140 компаний и частных лиц российского военно-промышленного комплекса, которые производят ракеты, беспилотники, зенитно-ракетные системы и другую военную технику, а также высокотехнологичные компоненты для вооружения.

Кроме того, под экспортные ограничения попали 27 компаний и организаций из России и третьих стран за поставки комплектующих для российской оборонной промышленности. «Некоторые из этих предприятий расположены в третьих странах (Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция) и участвуют в обходе торговых ограничений, другие – российские предприятия, занимающиеся разработкой, производством и поставками электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России», – сказано заявлении.

ЕС также запретил поставлять в Россию компоненты для разработки и производства БПЛА и электрические трансформаторы.

В новый санкционный пакет также включены министр обороны КНДР Кан Сун Нам и несколько белорусских компаний и частных лиц за «поддержку ВС России». По утверждению Брюсселя, КНДР поставляет в Россию баллистические ракеты и другое вооружение.

Согласно сообщению Совета ЕС, ограничительные меры теперь распространяются на более чем 2 тыс. физических и юридических лиц.

Новый санкционный пакет вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС.

Напомним, послы стран Евросоюза согласовали положения 13-го пакета антироссийских санкций 21 февраля. Отмечалось, что новые ограничения вступят в силу к годовщине начала СВО 24 февраля.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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