«Бесплодные попытки давления»: МИД РФ объявил об ответе на 13-й пакет санкций ЕС

МИД России в ответ на введение Евросоюзом 13-го пакета антироссийских санкций расширил список европейских представителей, которым запрещен въезд в страну. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали «незаконными и «подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН» действия ЕС по принятию 13-го санкционного «пакета».

«Европейский союз продолжает бесплодные попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. <…> В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещён въезд на территорию нашего государства», – заявили в МИД РФ.

На Смоленской площади уточнили, что речь идет «о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, представителях евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», занимающихся созданием «трибунала» в отношении российского руководства и сбором соответствующих материалов, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, поддерживающих введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами, занимающихся распространением дезинформации о нашей стране».

Кроме того, в ответный стоп-лист включены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран ЕС, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, «которые на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России», – добавили в МИД РФ.

«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сегодня ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, включив в него 194 физических и юридических лица.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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