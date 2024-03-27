Иностранные банки задерживают оплату за нефть из России из-за санкций

Банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах все чаще задерживают оплату за поставки российской нефти в связи с санкциями. Так Вашингтон убивает двух зайцев сразу: мешает наполнению бюджета России и сохраняет потоки энергоносителей на мировом рынке, пишет Reuters со ссылкой на источники в банковской сфере.

Задержки платежей доходят до нескольких месяцев, некоторые транзакции были отклонены, поскольку банки опасаются вторичных санкций со стороны США. Теперь банки в Китае, Турции и ОАЭ просят у клиентов письменные гарантии, что никто из черного списка США не участвует в сделке и не является бенефициаром платежа.

В ОАЭ First Abu Dhabi Bank и Исламский банк Дубая заблокировали несколько счетов, связанных с поставками российских товаров. Банк Mashreq в ОАЭ, турецкие Ziraat и Vakifbank, китайские банки ICBC и Bank of China работают с российскими компаниями, но обработка платежей занимает недели и месяцы.

Швейцарские банки начали закрывать счета граждан, которые имеют швейцарский и российский паспорт, даже если они не получают доходы из России.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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