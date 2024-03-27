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Среда, 27 марта 2024, 12:36 мск

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Швейцарские банки отказывают в обслуживании россиянам с двойным гражданством

Фото: Freepik

Швейцарские банки начали закрывать счета граждан, которые имеют швейцарский и российский паспорт. Об этом пишут «Ведомости».

Как рассказал изданию управляющий партнер юридического бюро Leolex Роман Кудинов, несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством столкнулись с этой проблемой. При этом все эти люди платят налоги в Швейцарии и не получают доходов на территории России.

Ряд клиентов планируют оспаривать в суде действия швейцарских кредитных организаций, считая их дискриминацией и принуждением.

Российский паспорт становится «черной меткой» в Швейцарии, так как банки опасаются вторичных санкций и относят граждан РФ к категории высокого риска. Эксперты считают, что в будущем правила ужесточатся, а организации начнут обращать внимание не только на наличие вида на жительство и паспорта, но также на то, получает ли клиент доходы в России и платит ли там налоги.

Берн, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Европа, В мире, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Санкции против России,