Банк JP Morgan судится с ВТБ за счет под санкциями

Американский банк JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ, решивший забрать деньги со счета, попавшего под санкции. Российский банк пытается через суд взыскать со счета около 440 млн долларов.

ВТБ обратился в суд на территории России с требованием взыскать со счета в JP Morgan Chase заблокированные 439,5 млн долларов. Российский банк намерен продать часть заблокированных активов стороннему контрагенту.

Американский банк заявил, что иск стал нарушением двустороннего соглашения между организациями, которые договорились решать свои споры в суде Нью-Йорка. В обоснование своего иска JP Morgan Chase указал, что законы США запрещают выдавать замороженные в рамках санкций средства. Поэтому в случае решения в пользу ВТБ российский банк будет добиваться ареста его активов, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст судебного иска.

Ранее Швейцария отказалась участвовать в поиске активов россиян, подпавших под западные санкции. Берн решил не спешить с передачей российских активов, а проработать этот вопрос с учетом национального законодательства.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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