Советники Трампа готовят санкции за отказ от доллара

Экономические советники экс-президента США Дональда Трампа прорабатывают вопрос санкций для стран, отказавшихся от доллара. Они выбрали основной целью членов БРИКС, которые частично перевели расчеты в другие валюты, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Экономические советники Трампа рассматривают возможность применить особые меры к странами-союзникам и оппонентам, которые переводят внешнеэкономические расчеты в другие валюты. Среди возможных инструментов рассматриваются экспортный контроль, повышенные тарифы на ввоз товаров, штрафы и обвинения в валютной манипуляции.

Основной целью выбраны страны БРИКС, которые летом 2023 года обсудили отказ от доллара во взаимных расчетах. Группа расширилась, в том числе за счет вступления Саудовской Аравии и ОАЭ, и набирает вес на международной арене. Поэтому применение санкций к ее членам станет предостережением для других государств.

В марте Дональд Трамп заявил, что «ненавидит, когда страны отказываются от доллара» и не позволит этого сделать. Аналитики предупредили, что одобренная Сенатом и Белым домом США конфискация российских активов снизит роль доллара в мировой финансовой системе и приведет к резкому снижению иностранного спроса на казначейские облигации Штатов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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