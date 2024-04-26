ЦБ РФ ужесточит регулирование потребительских и автокредитов

Центробанк решил установить надбавки к коэффициентам риска по автокредитам и повысить надбавки для необеспеченных потребкредитов. Эта мера начнет действовать с 1 июля, сообщила пресс-служба регулятора.

«Банки накапливают в портфелях более рискованные кредиты. Мера направлена на ограничение долговой нагрузки граждан, накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам», – говорится в сообщении.

Задолженность по необеспеченным потребкредитам в феврале и январе выросла на 0,9%, в марте – на 1,8%. По кредитам наличными задолженность в I квартале 2024 года снизилась на 1,5%, по кредитным картам выросла на 11%. Автокредитование растет высокими темпами, задолженность на 1 апреля выросла на 53% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Надбавки по необеспеченным потребительским кредитам будут в большей степени влиять на кредиты наличными с высоким уровнем ПСК, по которым риски заемщиков выше, а также на кредитные карты», – добавили в ЦБ РФ.

По итогам 2023 года бесперспективными к взысканию считались 26% долгов, которые банки решили передать коллекторам. Общая сумма таких долгов составила 67 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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