МЭР ожидает доллар по 100 рублей в марте 2026 года

Курс доллара немного повысится до конца года, но превысит 100 рублей только в марте 2026 года, следует из макропрогноза на 2024-2027 годы Минэкономразвития РФ.

По данным министерства, на конец 2024 года доллар будет стоить 98,1 рубль, а на конец 2025 года – 99,1 рубля. Курс евро к концу текущего года вырастет до 109,5 рубля, а еще через год составит 111,1 рубля. По итогам 2027 года обе валюты тоже немного прибавят: доллар до 104,5 рубля, евро до 117,8 рубля, приводит данные «Интерфакс».

«Курс рубля будет ослабляться в соответствии с инфляционным дифференциалом, реальный эффективный курс рубля останется стабильным», – отметил глава МЭР Максим Решетников.

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов допустил, что еще до конца текущего года доллар в России может подорожать до 110 рублей. При этом, опросы показали, что россияне потеряли интерес к курсам мировых валют: лишь двое из десяти продолжают следить за котировками.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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