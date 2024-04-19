Самое вредное и опасное: курс доллара готов к взлету до 110 рублей

В текущем году доллар в России может подорожать до 110 рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. По его словам, самое вредное и опасное – резкие перепады валютного курса.

«Для наших предпринимателей слишком устойчивый рубль, его нахождение на курсе меньше 70 рублей (к доллару) – это, конечно, не очень хорошо. В свое время были прогнозы, в том числе и я говорил, что мы 2023 год пройдем в коридоре от 80 до 95. Понятно, что широкий коридор, но только сейчас мы подошли к 95», – отметил Кирьянов сегодня на пресс-конференции в Москве.

Парламентарий полагает, что «нет никакой магии в цифре 100, это просто цифра». «Евро, например, был вчера 100 рублей с копейками. Это ничего в общем-то не значит. Не надо бояться каких-то пороговых значений, так называемых психологических отметок. Вполне возможно, что у нас в этом году будет и 105, и 110 рублей за доллар. Но для экономики, для наших производственных сил, для людей важно не столько значение конкретное, сколько определенная стабильность, чтобы не было рывков, когда сегодня, например, 95, завтра – 150, а потому вдруг 75. Вот это, конечно, самое вредное и опасное» – полагает он.

«Такие колебания выбивают очень много ресурсов, выводят из строя целые отрасли. А наша задача прогнозируемо и планомерно держать инфляцию. Естественно, она (инфляция) будет, нельзя жить без инфляции… И задача, прежде всего, обеспечить горизонт для принятия решений, для планирования тем, кто сегодня нас кормит, одевает, производит товары, оказывает услуги и так далее», – заключил Кирьянов.

Напомним, курс доллара на Московской бирже на этой неделе превысил 94 рубля впервые с октября прошлого года.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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