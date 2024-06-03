Российские миллиардеры стали богаче на $17,762 млрд с начала года

Богатейшие бизнесмены России сумели увеличить свое состояние на 17,762 млрд долларов с начала 2024 года, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. Больше других заработали сооснователь «Еврохим» Андрей Мельниченко, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов и основатель «Лукойла» Вагит Алекперов.

Агентство Bloomberg опубликовало свежий «Индекс миллиардеров», куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты. Рейтинг составлен на основе стоимости акций компаний.

По данным BBI, состояние Мельниченко за пять месяцев текущего года увеличилось на 6,28 млрд долларов до 25,1 млрд. Мордашов с начала года стал богаче на 4,83 млрд долларов, его состояние выросло до 25,7 млрд. Алекперов заработал 2,78 млрд долларов и теперь владеет 27,4 млрд долларов.

Однако состояние некоторых бизнесменов уменьшилось. Так, акционер «Новатэка» Геннадий Тимченко потерял 3,14 млрд долларов, а его состояние уменьшилось до 11 млрд.

По данным на начало апреля, число долларовых миллиардеров в России выросло до 125 человек, что стало абсолютным рекордом для страны. Их совокупное состояние в течение 2023 года выросло до 576,8 млрд долларов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube