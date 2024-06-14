Володин: отказ всего мира от доллара неизбежен

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предсказал отказ всего мира от доллара из-за токсичности американской валюты. Ужесточение санкционного давления на Россию донесло до всех стран угрозу стать заложниками американской политики.

«Доллар стал токсичным. Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против финансовых институтов нашей страны. Сейчас все страны стали понимать, что США используют свою валюту как инструмент политического давления», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Политик призвал другие страны задуматься, так ли безопасно хранить резервы в американской валюте. В случае разногласий в политике с Вашингтоном любому государству могут грозить ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов.

Россия активно проводит политику отказа от доллара: расчеты в «недружественных» валютах упали с 84,7% в общем объеме до 17,8%. Расчёты в рублях выросли в 3,5 раза, в дружественных валютах – почти в 15 раз. Внутри ЕАЭС более 90% расчётов проводят в национальных валютах, а в торговле в Китаем в рублях и юанях проводится 95% всех операций.

«Не желая становиться заложниками американской политики, от токсичного доллара отказывается не только Россия. Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал. Дедолларизация мира – неизбежна», – предупредил Володин.

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что внешний долг США достиг 54,3 трлн долларов, которые ничем не обеспечены. Российский лидер подчеркнул, что доллар был главным инструментом величия США, но Вашингтон собственными руками приближает отказ мира от американской валюты.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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