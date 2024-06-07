Путин рассказал об объеме долга США в мировой экономике

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня, заявил, что долг США в мировой экономике зашкаливает и составляет уже 54,3 трлн. долларов, что приближает отказ участников мировой экономической деятельности от американской валюты, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления, глава государства сказал: «Объемы американской экономики сокращаются, а их фундаментальные основания периодически «потрескивают». Имею в виду не только их долг, который зашкаливает, но и то, что они не всегда справляются с заданными для себя целями по инфляции». США задолжали мировой экономике $54,3 трлн, которые ничем не обеспечены».

«США эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке. Это положение при этом не обеспечено ничем, кроме доверия. Доля США в структуре мировой экономики сокращается, это шаг на пути к многополярности мировой финансовой системы. Доллар – это главный инструмент величия США, но Вашингтон своими же руками приближает отказ участников мировой экономической деятельности от американской валюты», – добавил Путин.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube