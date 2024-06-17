Банк России отозвал лицензию у Автоградбанка

Банк России отозвал лицензию на банковские операции у АО «Автоградбанк». Причинами стали нарушение норм о противодействии отмыванию денег и ухудшение качества активов, сообщила пресс-служба регулятора.

Автоградбанк действовал в городе Набережные Челны в Татарстане и занимал 218 место в банковской системе РФ по величине активов. Но сокращение и активов наряду со значительными выплатами топ-менеджерам регулярно приводило к убыткам и уменьшению собственных средств. Руководство формально относилось к требованиям о достаточности капитала, которая обеспечивалась за счет схемных операций.

«Кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот», – пояснили в ЦБ РФ.

Нарушения фиксировались как во время инспекционной проверки, так и в ходе дистанционного надзора. Регулятор передаст сведения об операциях с признаками уголовно наказуемых деяний в правоохранительные органы.

В марте по аналогичным основаниям регулятор отозвал лицензию у АО «Банк Стрела», занимавшего 321 место в банковской системе РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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