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Пятница, 22 марта 2024, 09:36 мск

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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Стрела»

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО «Банк Стрела». Кредитная организация занимала 321 место в банковской системе РФ. Об этом сообщает Центробанк России.

По данным регулятора, банк «Стрела» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем в течение последних 12 месяцев к нему неоднократно применялись меры.

Кроме того, руководство кредитной организации допускало нарушения требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Отмечается, что банк «Стрела» специализировался на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банк (АО) и иными участниками рынка банковских услуг. «Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми», – сообщил регулятор.

Банк «Стрела» является участником системы обязательного страхования вкладов, его клиенты имеют право на получение возмещения. Агентство страхования вкладов (АСВ) начнет выплаты не позднее 5 апреля 2024 года. Прием заявлений о выплате возмещения и иных необходимых документов, а также выплату возмещения будет производить непосредственно АСВ без привлечения банка-агента.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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