Минфин РФ допустил, что замороженные Западом активы потеряны навсегда

Заблокированные Западом российские активы, вероятно, потеряны надолго или навсегда. Такое предположение сделал директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев.

«Вряд ли кто-то ожидает, что Запад вернет России деньги в каком-то обозримом будущем. В общем, можно честно сказать, что эти деньги для нас надолго потерянные, если не навсегда», – сказал он на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

При этом Тимофеев подчеркнул, что, если западные страны решатся на прямую конфискацию средств России, то это станет большой стратегической ошибкой.

Напомним, после начала СВО страны G7 и Евросоюз заморозили около 300 млрд евро валютных резервов РФ. В настоящее время идут дискуссии о том, чтобы изъять эти средства и передать в качестве помощи Украине. Москва называет обсуждаемые меры откровенным воровством.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube