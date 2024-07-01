Миллиардеры в России стали богаче на $28,749 млрд с начала года

Состояние богатейших россиян выросло на 28,749 млрд долларов с начала 2024 года. Больше других за полгода заработали сооснователь «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко и основатель «Северстали» Алексей Мордашов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Состояние Мельниченко увеличилось на 5,76 млрд долларов до 24,6 млрд долларов. Мордашов стал богаче на 4,71 млрд долларов и теперь владеет активами на 25,6 млрд долларов. За тот же период основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал 3,54 млрд долларов, и его состояние составило 28,2 млрд долларов, приводит данные рейтинга ТАСС.

«Индекса миллиардеров» рассчитывается на основе стоимости акций компаний и содержит сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

По данным Forbes, число долларовых миллиардеров в России выросло до 125 человек, что стало абсолютным рекордом для страны.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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