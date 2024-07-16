В России заморозили более 200 млн рублей причастных к терроризму лиц

Росфинмониторинг заморозил активы причастных к терроризму лиц на сумму более 200 млн рублей. Глава ведомства Юрий Чиханчин признал, что нужно совершенствовать работу в этом направлении.

Чиновник назвал сумму замороженных активов лиц, официально внесенных в перечень террористов и экстремистов.

«Только в этом году удалось заморозить активов более чем на 200 млн рублей. Надо быть объективным. События, которые произошли в «Крокус сити» и в Махачкале, показали, что наша работа тоже требует совершенствования. И сейчас мы с правоохранительными органами, ФСБ, МВД, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом и Центральным банком вносим коррективы», – приводит слова Чиханина ТАСС.

Ранее в Росфинмониторинге сообщили, что в России все чаще используют операции в криптовалюте для незаконных расчетов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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