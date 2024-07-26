«Инфляция ускорилась»: Банк России резко повысил ключевую ставку

На заседании 26 июля совет директоров Банка России поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов – до 18% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора. Центробанк заявил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. До сегодняшнего решения ЦБ четырежды оставлял ставку на уровне 16%.

Свое решение регулятор обосновал необходимостью борьбы с ускорившейся инфляцией, которая «складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России». ЦБ в очередной раз констатировал, что рост внутреннего спроса продолжает «значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг». «Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели – существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», – подчеркивается в сообщении.

По данным ЦБ, показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность во втором квартале 2024 года вырос до 9,2% в пересчете на год после 6,8% в предыдущем квартале. Годовая инфляция, по оценке на 22 июля, увеличилась с 8,6% в июне до 9%. На фоне продолжающего инфляционного давления ЦБ существенно пересмотрел прогноз, в том числе по инфляции на 2024 год – он повышен до 6,5-7%. В то же время регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

В ЦБ вместе с тем заявили, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами на фоне продолжающегося нарастания дефицита трудовых ресурсов. «В этих условиях рост внутреннего спроса не приводит к соразмерному расширению предложения товаров и услуг, а в большей степени увеличивает издержки компаний и, как следствие, усиливает инфляционное давление», – отметил регулятор.

Банк России указал, что в среднесрочной перспективе «баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных». «Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста», – пояснил регулятор.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 13 сентября.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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