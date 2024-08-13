Индия и Россия прорабатывают базовый обменный курс рупии к рублю

Индия и Россия работают над введением базового обменного курса рупии и рубля, чтобы отказаться от расчетов в долларах. Похожий механизм Индия уже использует в сделках с ОАЭ, пишет The Economic Times.

Высокопоставленный индийский банкир заявил изданию, что установление базового обменного курса станет лучшим выходом из сложившейся ситуации. Центральным банкам двух стран нужно только подписать соглашение, и торговый барьер в долларах будет преодолен.

«Можно использовать базовый обменный курс индийской рупии к рублю, который может быть установлен Резервным банком Индии и Банком России и который будет приводится в соответствие с реалиями рынка», – пояснил эксперт.

Должностные лица RBI и ЦБ РФ могут обсудить этот вопрос в самое ближайшее время. Чиновники из индийского центробанка и некоторых государственных банков прибыли в Москву на заседание российско-индийского делового совета по банковскому делу и финансам.

К маю 2024 года сумма принадлежащих российским экспортерам «зависших» рупий на счетах в банках Индии составляла около 7-8 млрд долларов. Индия предложила России использовать эти средства для оплаты поставок индийских товаров в третьи страны по заказам из РФ, но российская сторона предпочла инвестиции.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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