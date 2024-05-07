Россия нашла применение миллиардам накопленных в Индии рупий

Россия использовала миллиарды рупий, которые зависли на счетах в банках Индии. Речь идет о деньгах, принадлежащих российским экспортерам. Об этом сообщает газета The Hindustan Times.

По данным издания, сумма «зависших» рупий составляла около 7-8 млрд долларов. Эти средства были инвестированы в акции, государственные ценные бумаги и инфраструктурные проекты.

Как говорят аналитики, основная масса рупий сконцентрирована у российских нефтяников. Осенью прошлого года компании из России начали выводить рупии через криптовалюту, для этого использовались площадки в ОАЭ. Рупии конвертировались в рубли или доллары.

Ранее Индия предложила России использовать скопившиеся на счетах местных банков рупии для оплаты поставок индийских товаров в третьи страны по заказам из РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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