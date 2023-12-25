Поставщики нефти не хотят рассчитываться с Индией в рупиях

Экспортеры нефти отказываются принимать от Индии оплату в национальной валюте. Об этом свидетельствует доклад министерства нефти и природного газа.

В документе, представленном в парламенте страны, говорится, что в прошлом финансовом году индийские госкомпании вообще не проводили расчетов за нефть в национальной валюте. В нынешнем году ситуация не изменилась – поставщики по-прежнему настаивают на сделках, заключенных в долларах США.

Экспортеры опасаются трудностей с репатриацией средств и высоких издержек по обмену валюты. Ранее Индийская нефтяная корпорация (IOC) жаловалась на высокие расходы на конвертацию рупий.

В 2022 финансовом году Индия потратила более 157 млрд долларов на закупки нефти. Основными импортерами топлива являются Ирак, Саудовская Аравия, Россия и ОАЭ.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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