В Индии отрицают приостановку переговоров с Россией о торговле в рупиях

Индия и Россия продолжают переговоры о переходе на рупии в торговых расчетах. Об этом сообщила газета The New Indian Express, ссылаясь на правительственные источники.

«Сообщения о том, что Индия и Россия приостановили переговоры о торговле в индийских рупиях неверны», – заявили собеседники издания (цитата по ТАСС).

Как отметили в индийском кабмине, есть вопросы о том, как Россия могла бы использовать излишки рупий на счетах «востро» (спецсчета в местной валюте), однако «переговоры по сглаживанию этих разногласий продолжаются».

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Индия приостановили обсуждение перехода на рупии в двусторонней торговле. Отмечалось, что предложенный сторонами механизм пока не работает.

Напомним, в конце 2022 года власти Индии объявили, что наладили механизм для расчета в рупиях с Россией. Экспортеры и импортеры даже обратились в банки для открытия счетов. В апреле 2023 года Индия рассказала о планах сократить торговый дисбаланс в отношениях с Россией. Планируется расширить ассортимент экспортной продукции, включив в него одежду, керамику, автозапчасти.

Нью-Дели, Наталья Петрова

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