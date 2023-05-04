Reuters: Россия и Индия приостановили переговоры о переводе расчетов в рупии

Россия и Индия приостановили обсуждение перехода на рупии в торговых расчетах. Предложенные сторонами варианты пока не работают, передает Reuters со ссылкой на двух индийских чиновников и осведомленный источник.

«Мы не хотим больше продвигать расчеты в рупиях, этот механизм просто не работает», – заявил знакомый с ситуацией собеседник.

За последний год импорт российских товаров в Индию вырос с 10,6 млрд долларов до 51,3 млрд. Основные расчеты продолжаются в американской валюте, часть – в дирхамах ОАЭ. Существует большой дефицит торгового баланса в пользу России. По словам источников, Москву смущает, что при таких условиях годовой профицит рупий может составить 40 млрд долларов или больше.

Россия не готова хранить в казне столько рупий в ситуации, когда эта валюта не является полностью конвертируемой, а доля Индии в мировом экспорте составляет около 2%.

В конце 2022 года индийские власти объявили, что наладили механизм для расчета в рупиях с Россией. Экспортеры и импортеры даже обратились в банки для открытия счетов. В апреле 2023 года Индия рассказала о планах сократить торговый дисбаланс в отношениях с Россией. Планируется расширить ассортимент экспортной продукции, включив в него одежду, керамику, автозапчасти.

Москва, Наталья Рязанова

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