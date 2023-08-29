Задорнов: «зависшие» рупии стали фактором ослабления рубля

Россия не может потратить полученные за экспорт в Индию рупии и не может их вернуть. Накопившаяся сумма среди прочего стала фактором для ослабления рубля, считает экс-глава Минфина Михаил Задорнов.

Возврат валюты в страну влияет на курс рубля. Сейчас этот процесс усложнился из-за санкций и торгового дисбаланса в отношениях с Индией. В индийских банках не хватает рублей, чтобы конвертировать рупии в другую валюту.

«Неочевидная причина ослабления рубля – «зависшие» рупии. Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на 30 млрд долларов, а наш импорт из Индии оценивается в 6-7 млрд долларов в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия – неконвертируемая валюта», – пояснил Задорнов в беседе с РБК.

Он отметил, что невозврат выручки от экспорта в Индию стал причиной падения валютного курса. Возврат «зависших» рупий – «непростая задача», но ее обязательно нужно решить, добавил Задорнов.

На счетах российских компаний в Индии в месяц накапливается до миллиарда долларов в рупиях.

Аналитики еще в мае предупреждали, что годовой профицит рупий в России может составить 40 млрд долларов или больше. Хранить столько рупий в казне рискованно, а вывести в Индию нельзя из-за валютных ограничений. В индийском правительстве подтвердили, что есть вопросы о том, как Россия могла бы использовать излишки рупий.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»