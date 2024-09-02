Российские миллиардеры стали богаче на $28,431 млрд с начала года

Состояние самых богатых людей в России с начала года выросло на 28,431 млрд долларов, подсчитали аналитики Bloomberg. Больше других заработал основатель «Северстали» Алексей Мордашов.

Агентство обновило рейтинг Bloomberg Billionaires Index, который рассчитывается на основе стоимости акций компаний и содержит имена 500 богатейших людей планеты. Согласно BBI, самые состоятельные российские бизнесмены стали богаче на 28,431 млрд долларов с начала года.

Так, состояние основателя «Северстали» Алексея Мордашова увеличилось на 5,73 млрд долларов, до 26,6 млрд. Сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал 5,26 млрд долларов, и его состояние оценивается в 24,1 млрд долларов. заметно отстал от них основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, но все же попал в тройку лидеров. Его состояние прибавило 3,59 млрд долларов и выросло до 28,2 млрд долларов.

При этом, акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов с начала года лишился внушительной суммы – 5,51 млрд долларов. Теперь его состояние оценивается в 15,6 млрд долларов.

По итогам первого полугодия российские миллиардеры стали богаче на 28,749 млрд долларов. Лидерами рейтинга среди россиян так же были Мельниченко и Мордашов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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