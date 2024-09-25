Банки все чаще передают долги коллекторам после первого месяца просрочки

Банки часто передают долги коллекторам после просрочки дольше 30 дней. Чаще всего должниками становятся люди 30-45 лет, которые не смогли вернуть кредит в 150-200 тыс. рублей, следует из данных коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка).

Просрочка менее 30 дней часто случается по техническим причинам. Поэтому банки обращаются к коллекторам, если кредиторы не платят больше месяца.

«Передаются долги обычно где-то дней 30 плюс просрочки. Банки принимают решение, что дальше сопровождать долг им невыгодно, и передают его на обычной электронной торговой площадке. Компании предлагают какую-то лучшую цену, и, исходя из этого, приобретают портфели», – объяснил Колосков в беседе с РИА Новости.

Коллекторские агентства обязаны уведомить клиента о покупке долга в течение пяти рабочих дней и опубликовать данные в специальном реестре.

Чаще всего должниками становятся клиенты 30-45 лет со средней суммой долга в банках 150-200 тыс. рублей. Средний долг в микрофинансовой организации «колеблется в районе 30 тыс. рублей». Должников-мужчин больше, чем женщин. При этом, в Москве доля клиентов, не платящих по кредитам, меньше, но он значителен в маленьких городах.

Общий объем кредитов, по которым должники допустили просрочку, превысил три триллиона рублей. В 2023 году в работе у коллекторов было почти 25 млн дел.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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