Правительство одобрило проект бюджета на следующие три года

Правительство одобрило проект федерального бюджета на предстоящие три года. Теперь законопроект внесут в Госдуму.

Кабмин рассмотрел вопрос бюджета на 2025 год и следующие два года на заседании 29 сентября.

«Одобрить проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», – процитировала решение пресс-служба правительства.

Согласно документу, доходы федерального бюджета на 2025 год запланированы на уровне 40,296 трлн рублей, что на 12% больше суммы за 2024 год.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что бюджет на 2025 год вновь будет дефицитным. Однако, в него заложено увеличение социальных расходов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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