Дефицит опять будет: Мишустин анонсировал увеличение доходов госбюджета на 12%

Федеральный бюджет на 2025 год увеличится почти на 12 процентов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, посвященном проекту госказны и перспективам экономики.

«Так, на 2025 год прогнозируется рост доходов до 40 трлн 296 млрд рублей. Это почти на 12% больше, чем в текущем году. Причём доля ненефтегазовых поступлений в общем объёме вырастет до 73%», – уточнил глава кабинета министров.

По его словам, такое увеличение позволит нарастить финансирование обязательств, программ и проектов. «В следующем году федеральные расходы повысятся до 41 трлн 469,5 млрд рублей», – отметил он.

«В рамках исполнения государственных программ предусматриваются средства в размере 24 трлн рублей в следующем году. Их паспорта мы утверждаем для внесения вместе с бюджетом в Государственную Думу. Значительная доля ресурсов выделена на реализацию национальных проектов, которые по поручению президента подготовило правительство», – рассказал глава правительства РФ.

«Все три года исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом. В 2025 году – на уровне половины процента ВВП», – добавил Мишустин.

По его словам, преполагается увеличение социальных расходов. «Запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе и работающим пенсионерам, которую поручил провести глава государства. Также в соответствии с указом президента необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда. Напомню, к 2030 году он должен достигнуть 35 тыс. рублей. С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5% и составит 22 440 рублей. Это поможет повысить заработные платы порядка 4 миллионов работников», – сообщил премьер-министр.

Москва, Светлана Антонова

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