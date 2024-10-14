В Европе одобрили крупный кредит для Киева за счет замороженных активов России

Комитет Европарламента по международной торговле одобрил механизм европейского кредита Киеву в 35 млрд евро, погашение которого предусмотрено за счет доходов от активов России.
Теперь документ должен быть утвержден на сессии Европарламента в Страсбурге, а затем его должен утвердить Совет ЕС, уточняет ТАСС.
Кредит 35 млрд евро со стороны ЕС призван стать частью кредитной линии Группы семи, которая должна составить в общей сложности $50 млрд, или 45 млрд евро.
В юрисдикциях стран ЕС находится основная часть заблокированных в 2022 году суверенных активов ЦБ РФ на сумму около 220 млрд евро.
Брюссель, Светлана Антонова
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